РФ использует таможню для блокировки доступа к своему рынку - «Укркондпром»

Российские контрагенты отказываются закупать продукцию украинских кондитерских фабрик из-за блокирования Федеральной таможенной службой России доступа товаров из Украины на рынок этой страны.

Об этом УНИАН сообщил глава «Укркондпрома» Александр Балдынюк.

«Мы видим, что Российская Федерация использует таможенные преграды как инструмент блокировки доступа к своему рынку… Контрагенты сегодня отказываются закупать товары украинских кондитерских компаний из-за проблем на таможне», - сказал Балдынюк.

По его словам, большинство украинских экспортеров кондитерских изделий испытывают проблемы на российской таможне, так как работники таможенной службы сомневаются в подлинности сертификатов происхождения продукции. Из-за этого весь товар разгружается и отправляется на склады хранения.

Кроме того, Балдынюк сообщил, что таможня России также предлагает украинским кондитерам уплачивать залоговый платеж, который равен таможенному тарифу на эту продукцию для поставщиков из ЕС, хотя Украина имеет право на беспошлинный ввоз кондитерских изделий на рынок РФ.

Глава «Укркондрома» также отметил, что ассоциация призывает правительство Украины принять неотложные меры для урегулирования этого вопроса.

Как сообщал УНИАН, в среду, 14 августа, Федерация работодателей Украины заявила, что с нуля часов 14 августа Федеральная таможенная служба РФ включила в профиль риска системы управления рисками все без исключения украинские предприятия-экспортеры, что фактически означает полную остановку украинского экспорта на неопределенное время – вплоть до недель и месяцев. По расчетам ФРУ, потери украинских товаропроизводителей могут составить порядка 2-2,5 млрд долл. при общем прогнозном объеме поставок украинских товаров в Российскую Федерацию по итогам 2-го полугодия 2013 года в объеме 8,5 млрд долл.

До этого Роспотребнадзор наложил запрет на поставку продукции украинских компаний корпорации Roshen.

Справка УНИАН. По данным Министерства доходов и сборов Украины, в 2012 году украинские кондитеры поставили на рынок РФ 119,1 тыс. тонн шоколадных изделий, выручив почти 413 млн долл. При этом импорт шоколада из России в Украину в прошлом году составил 27,8 тыс. тонн, или 102,7 млн долл. в денежном выражении.