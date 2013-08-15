Агрохолдинг HarvEast в 2012 году увеличил чистый убыток на 4%

Один из крупнейших агрохолдингов Украины HarvEast Holding, акционерами которого являются группы СКМ и «Смарт-Холдинг», в 2012 году получил 26 млн долл. чистого убытка, что на 4% больше, чем годом ранее, говорится в отчете СКМ, опубликованном на официальном сайте компании.

Согласно документу, выручка холдинга в прошлом году увеличилась на 90,2% - до 137 млн долл., а отрицательная EBITDA (показатель, равный объёму прибыли до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации) сократилась до 5 млн долл. с 13 млн долл. в 2011 году.

В компании также сообщили, что в 2012 году инвестиции в HarvEast Holding составили 20,1 млн долл.

Справка УНИАН. Созданный в 2011 году на базе сельскохозяйственных активов Мариупольского металлургического комбината им. Ильича HarvEast Holding владеет и управляет активами в Донецкой, Запорожской, Черкасской, Житомирской областях и Крыму. Основные направления деятельности холдинга: растениеводство (выращивание пшеницы, подсолнечника, ячменя, многолетних трав, кукурузы) и молочное животноводство, а также выращивание свиней, птицы, разведение рыбы и производство комбикормов.

Общий банк обрабатываемой земли составляет около 220 тыс. га, поголовье крупного рогатого скота - более 30 тыс. голов.