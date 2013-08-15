Nemiroff обжаловал в суде блокировку 19 млн долл. на своих счетах

Украинская водочная компания Nemiroff, один из крупнейших производителей алкогольных напитков в Украине, обжаловала в Киевском апелляционном суде блокирование 19 млн долл. на ее счетах, сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, такие временные обеспечительные меры были предприняты 13 августа Государственной исполнительной службой на основании решения Хозяйственного суда Киева от 5 августа т.г.

В связи с подачей апелляции компания ожидает, что ей удастся в ближайшее время восстановить операционную деятельность во всех странах присутствия с соблюдением своих финансовых и договорных обязательств перед партнерами и поставщиками.

Справка УНИАН. Компания Nemiroff – один из крупнейших мировых производителей алкоголя. Ассортиментный портфель продуктов под международным брендом Nemіroff насчитывает 29 позиций. Основные марки – «Украинская медовая с перцем», Nemiroff Original, «Украинская березовая особая», Nemiroff Premium и Nemiroff LEX и LEX Ultra.

Из-за конфликта между собственниками компании, который длится уже несколько лет, компания Nemiroff временно останавливала работу своих предприятий в Украине и поставки продукции в Россию.