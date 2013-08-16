Минэкономразвития предлагает расширить сферу продажи алкоголя и сигарет

Министерство экономического развития и торговли Украины предлагает разрешить продажу алкоголя и табака в отделах, где продаются другие товары, повысив при этом стоимость лицензий на торговлю алкоголем в неспециализированных магазинах в городах в 2 раза, а табаком – в 3 раза (до 16 тыс. грн и 6 тыс. грн соответственно).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкономразвития, соответствующие изменения внесены в законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования внутренней торговли» после общественного обсуждения документа.

“По инициативе Ассоциации розничной торговли была изменена ранее предложенная норма по осуществлению розничной продажи алкоголя и табака только в специализированных магазинах (отделах, секциях). В новой редакции не запрещается торговля этими товарами вместе с другими. Но с целью стимулирования развития специализированной торговли вводится понятие специализированного места торговли, обязательным условием которого является то, что доля реализации алкогольных напитков или табачных изделий в нем должна составлять не менее 60% от общего товарооборота”, - говорится в сообщении Минэкономразвития.

Вместе с тем, для субъектов хозяйствования, которые осуществляют продажу алкоголя и табака в специализированных местах торговли, стоимость лицензии предлагается оставить на нынешнем уровне.

“Для неспециализованных мест размер стоимости лицензии на алкоголь предлагается увеличить в 2 раза, на табак - в 3 раза. Следует отметить, что эта норма не касается сел и поселков”, - отмечают в Минэкономразвития.

Кроме того, законопроектом запрещается принудительно включать в договор поставки условия о предоставлении любых платных услуг, связанных с продвижением продовольственных товаров.

Как сообщал УНИАН, в первоначально предложенном варианте законопроекта продажа пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых и табачных изделий допускалась в специализированных магазинах или в обособленных от других товаров помещениях (отделах, секциях) с оборудованным местом расчета.

На сегодняшний день размер годовой лицензии на розничную продажу алкоголя и табака составляет 8 тыс. грн (за каждый кассовый аппарат) и 2 тыс. грн соответственно.

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