Онищенко хочет проверить заводы Roshen

Продукция украинских заводов кондитерской корпорации Roshen может вернуться на рынок Российской Федерации после того, как Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) проведет проверку украинских фабрик.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил журналистам глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко после переговоров с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Присяжнюком.

В конце июля Роспотребнадзор запретил поставку украинской продукции Roshen в Россию, после того как в ней были выявлены нарушения.

Роспотребнадзор намерен аккредитовать пять украинских лабораторий, которые будут контролировать качество продукции перед поставками в Россию. По словам Онищенко, на первоначальном этапе возврата кондитерских изделий Roshen на рынок России будет контролироваться каждая поступающая партия.

При этом министр агарной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк выразил надежду, что решение по возобновлению поставок продукции Roshen будет принято в ближайшее время, однако конкретных сроков не назвал.

«Сегодня мы провели переговоры и подписали протокол, который предусматривает создание российско-украинской комиссии, рабочей группы, которая будет системно два раза в год - один раз в Российской Федерации, второй раз в Украине - проводить заседание. И сама рабочая группа будет в течение года работать, чтобы как-то гармонизировать стандарты, требования по качеству", - цитирует РИА Новости Присяжнюка.

Как сообщал УНИАН, 29 июля глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил о введении запрета на поставки в Россию продукции украинской корпорации Roshen.

30 июля Роспотребнадзор заявил о выявлении в кондитерской продукции украинской корпорации Roshen бензапирена, обладающего канцерогенными свойствами.

31 июля Роспотребнадзор уведомил Федеральную таможенную службу России (ФТС) о запрете на поставки на территорию РФ продукции четырех фабрик Roshen.

6 августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке.

Проверку качества кондитерских изделий Roshen уже провели Беларусь, Молдова, Таджикистан и Казахстан, однако санитарные службы этих стран никаких нарушений не выявили.