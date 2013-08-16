Миргородский завод минеральных вод перешел на новый формат упаковки

Миргородский завод минеральных вод, входящий в состав одного из крупнейший производителей минеральных вод в Украине компанию IDS Group Ukraine, начал выпуск воды и безалкогольных напитков в ПЭТ-таре, для чего инвестировал 230 тыс. евро в техническое переоснащение линий по розливу, сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, переход на новый формат упаковки позволит предприятию экономить потребляемое сырье и уменьшить воздействие на окружающую среду. В частности, в 2013 году благодаря переходу ПЭТ-тару Миргородский завод минеральных вод планирует сэкономить 111 тонн полиэтилена на преформе и 52 тонны на колпачке.

Справка УНИАН. Группа компаний IDS Group Ukraine, входящая в состав IDS Borjomi International, выпускает минеральную воду под торговыми марками "Моршинская", "Миргородская", "Трускавецкая Аква-Эко", "Трускавецкая Кристальная", "Старый Миргород", "Аляска", "Сорочинская", "Аква Няня", Aqua Life и т.д. Кроме того, группа является эксклюзивным импортером грузинской минеральной воды "Боржоми" в Украине.

Миргородский завод минеральных вод в 2012 году получил чистую прибыль в размере 47,1 млн грн, что 1,9 раза больше, чем в 2011 году. Валовая прибыль предприятия в 2012 году выросла на 11,4% - до 78,95 млн грн, а операционная - на 54,8%, до 61,7 млн грн. При этом чистый доход компании в 2012 году составил 263,3 млн грн, что на 13,1% больше, чем в 2011 году.