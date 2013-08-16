Роспотребнадзор по-прежнему имеет претензии к Roshen

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сохраняет в силе претензии у продукции украинских кондитерских фабрик корпорации Roshen.

Как передает РИА Новости, об этом в Москве сообщил журналистам глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко после переговоров с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Присяжнюком.

«Те претензии, которые на момент закрытия (рынка РФ для ввоза конфет Roshen – ред.) к качеству были, они остались», - цитирует РИА Новости Онищенко.

В тоже время, по его словам, качество продукции Липецкой кондитерской фабрики Roshen (Россия) не вызывает сомнения, а в конфетах производства фабрики Roshen в Литве не зафиксировано нарушений по качеству.

Как сообщал УНИАН, 29 июля глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил о введении запрета на поставки в Россию продукции украинской корпорации Roshen.

30 июля Роспотребнадзор заявил о выявлении в кондитерской продукции украинской корпорации Roshen бензапирена, обладающего канцерогенными свойствами.

31 июля Роспотребнадзор уведомил Федеральную таможенную службу России (ФТС) о запрете на поставки на территорию РФ продукции четырех фабрик Roshen.

6 августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке.

Проверку качества кондитерских изделий Roshen уже провели Беларусь, Молдова, Таджикистан, Киргизия и Казахстан, однако санитарные службы этих стран никаких нарушений не выявили.