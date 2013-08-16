«Нибулон» увеличил валовой сбор ранних зерновых на 25%

Агрохолдинг «Нибулон» (Николаев), один из крупнейших производителей и экспортеров зерновых и масличных культур в Украине, в 2013 году собрал 120 тыс. тонн ранних зерновых, что на 25% больше, чем в 2012 году, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, в частности, урожай пшеницы вырос на 18% - до 98,7 тыс. тонн при средней урожайности более 42 ц/га. При этом в компании отметили, что 95% урожая пшеницы – зерно высоких классов. Валовой сбор озимого рапса в 2013 году в «Нибулоне» составил 4,5 тыс. тонн при урожайности 32,7 ц/га, а урожай ячменя – более 17 тыс. тонн.

К 16 августа компания приступила к уборе подсолнечника.

Кроме того, «Нибулон» начал подготовку почвы под посев озимых урожая 2014 года. Таким образом, основная обработка почвы проведена на площади 12,5 тыс. га, культивация – на 2,5 тыс. га, поверхностная обработка почвы – на 25 тыс. га.

Справка УНИАН. Агрохолдинг «Нибулон» основан в 1991 году и является одним из крупнейших украинских производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции.

Предприятие имеет 40 подразделений, расположенных в одиннадцати областях Украины, обрабатывает свыше 70 тыс. га земли.

Семь филиалов компании занимаются животноводством. Предприятие имеет собственный флот, мощности по хранению зерна в объеме до 420 тыс. тонн и собственный перегрузочный терминал емкостью 133 тыс. тонн.

Агрохолдинг «Нибулон» контролирует украинский бизнесмен Алексей Вадатурский.