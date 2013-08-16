Минэкономразвития подтвердило прогноз урожая зерновых на уровне 57,1 млн тонн

Министерство экономического развития и торговли Украины подтвердило ранее озвученный Министерством аграрной политики и продовольствия прогноз урожая зерновых в Украине в 2013 году на уровне 57,1 млн тонн.

Соответствующие данные содержатся в балансе Минэкономразвития, опубликованном на сайте министерства.

Согласно документу, валовой сбор пшеницы в этом году ожидается на уровне 21,5 млн тонн, ржи – 0,7 млн тонн, ячменя – 7,2 млн тонн, кукурузы – 25,9 млн тонн, овса – 0,5 млн тонн, риса – 0,1 млн тонн, гречихи – 0,2 млн тонн, проса – 0,2 млн тонн и других зерновых – 0,7 млн тонн.

Потребность в зерне на внутреннем рынке в 2013/2014 маркетинговом году (МГ, июль 2013 г. – июнь 2014 г.) в министерстве оценили в 28,5 млн тонн, прогноз экспорта составил 27,6 млн тонн.

Запасы зерновых по итогам текущего маркетингового периода, по прогнозам Минэкономразвития, составят 7,1 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, украинские аграрии к 14 августа практически завершили уборку ранних зерновых, собрав 32,2 млн тонн при средней урожайности 30,8 ц/га.

В 2012 году Украина собрала 46,2 млн тонн зерновых против рекордных для страны 56,7 млн тонн в 2011 году.