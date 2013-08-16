Производство зерновых будет самым убыточным за последние 10 лет - эксперты

Низкие закупочные цены на зерно в Украине в 2013/2014 маркетинговом году (МГ, июль 2013 г. - июнь 2014 г.) приведут к рекордной убыточности производства зерновых в стране за последние 10 лет, считает агентство AgriSurvey, входящее в ассоциацию «Украинский клуб агарного бизнеса» (УКАБ).

Согласно сообщению ассоциации, рентабельность выращивания пшеницы в т.г. может снизиться почти до нуля против 11% в 2012 году. Убыточность производства ячменя, по мнению аналитиков AgriSurvey, может составить 10% против 11% рентабельности в прошлом году, кукурузы – 10% против 20% рентабельности. Рентабельность производства рапса в 2013 году агентство прогнозирует на уровне «минус» 15-20%, подчеркивая, что в предыдущие годы рапс был исключительно рентабельной культурой.

Как сообщал УНИАН, в связи с ожиданиями большого урожая как в мире, так и в Украине с начала поступления зерна нового урожая в стране наблюдается тенденция к снижению цен на зерновые.

По прогнозам Минагропрода, урожай пшеницы в Украине в 2013 году может составить 21,5 млн тонн, кукурузы – 25 млн тонн, ржи – 700 тыс. тонн. При этом валовой сбор зерна может достичь рекордных для страны 57,1 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году. Прогноз экспорта зерна в 2013/1014 МГ составляет 28 млн тонн.