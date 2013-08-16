В России выявлена новая вспышка африканской чумы свиней

Третий в этом году очаг африканской чумы свиней (АЧС) обнаружен на территории Тамбовской области РФ, вновь в Токаревском районе, следует из сообщения Россельхознадзора, сообщает Прайм.

Вирус выявлен при исследовании патматериала, отобранного от павшей свиньи, содержавшейся в одном из личных подсобных хозяйств в деревне Карловка. Всего в хозяйстве содержалось 116 голов свиней.

В настоящее время в очаге работают специалисты госветслужбы, проводятся первоочередные мероприятия.

Предыдущая вспышка АЧС в Токаревском районе произошла в начале месяца, ранее очаг был зарегистрирован в Бондарском районе Тамбовской области.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) не представляет угрозы для здоровья человека, однако чрезвычайно опасна для животноводства, поскольку не поддается лечению и вакцинопрофилактике. По данным Россельхознадзора, вспышки этого заболевания в 2013 году регистрировались в 14 регионах РФ, всего за период с 2007 года - в 31 субъекте. За это время при ликвидации очагов заболевания уничтожено и отчуждено более 900 тысяч свиней.

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