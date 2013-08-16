Россия не подтвердила наличие токсичных веществ в продукции «Рошен»

Российская сторона не подтвердила наличие вредных веществ в продукции украинских кондитерских фабрик «Рошен» и признала, что претензии существуют лишь к маркировке на упаковках и этикетках этой продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов сегодня на брифинге, комментируя результат переговоров, проведенных украинской правительственной делегацией с российским Роспотребнадзором. «Было заявлено российской стороной о том, что они подтверждают несоответствие содержимого продуктов и тех надписей, которые содержатся на упаковке. Подтверждения о том, что найдены какие-то токсичные вещества, с российской стороны не поступало. То есть их нет», - сказал Прасолов.

Как сообщал УНИАН, 29 июля глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил о введении запрета на поставки в Россию продукции украинской корпорации Roshen.

30 июля Роспотребнадзор заявил о выявлении в кондитерской продукции украинской корпорации Roshen бензапирена, обладающего канцерогенными свойствами.

31 июля Роспотребнадзор уведомил Федеральную таможенную службу России (ФТС) о запрете на поставки на территорию РФ продукции четырех фабрик Roshen.

6 августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке. Проверку качества кондитерских изделий Roshen уже провели Беларусь, Молдова, Таджикистан и Казахстан, однако санитарные службы этих стран никаких нарушений не выявили.