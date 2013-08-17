Россия может запретить ввоз китайских крабовых палочек

Россельхознадзор может запретить ввоз китайских крабовых палочек в РФ в случае повторного выявления опасной продукции, сообщил агентству "Прайм" представитель ведомства Алексей Алексеенко. Однако дефицитом для России эта мера не грозит, считает исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков.

Россельхознадзор уже не раз обнаруживал нарушения при поставках рыбной продукции из Китая. В том числе в начале месяца служба предотвратила ввоз свыше 24 тонн мороженых крабовых палочек из Китая, в которых были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

"После этого случая в отношении данной продукции введен режим усиленного лабораторного контроля. В случае повторных нарушений мы можем ввести запрет на поставки", - сказал Алексеенко.

Крабовые палочки или имитация крабового мяса производится из рыбного белка сурими (измельченное мясо белой рыбы или креветок). Если ранее Китай являлся основным поставщиком крабовых палочек в Россию, то в последние годы эту продукции производят в основном отечественные компании. "Поэтому если поставки из Китая закроют, никакого коллапса на российском рынке не будет", - сказал "Прайму" исполнительный директор Рыбного союза. Однако производители импортируют сырье из стран Юго-Восточной Азии, отметил Гудков.

По данным сайта Россельхознадзора, для поставок в РФ рыбы и морепродуктов, аккредитовано около 350 китайских предприятий. Согласно материалам Евразийской экономической комиссии, в 2012 году в Таможенный союз ввезено 102,6 тысячи тонн готовой и консервированной рыбы (под эту категории подпадают крабовые палочки), из которых на Китай пришлось 14,2 тысячи тонн, более 90% продукции завозится в РФ.

Поставки рыбного филе из Китая в Таможенный союз в прошлом году составили 35,2 тысячи тонн, мороженой рыбы - 2,6 тысячи тонн, соленой и сушеной рыбы - 7,3 тысячи тонн, ракообразных - 12,2 тысячи тонн, моллюсков - 13,6 тысячи тонн. Значительная часть этой продукции (от 66% до 98%) поставляется в РФ.