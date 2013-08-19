Прокуратура Москвы проводит проверки в связи с массовой гибелью голубей

Межрайонная природоохранная прокуратура столицы России поручила профильным ведомствам, управлениям и подразделениям Москвы провести тщательную проверку информации о гибели птиц, чтобы понять причины этой ситуации, а также выяснить, кто должен за это отвечать. Результаты проверки станут известны уже в ближайшее время, пишут "Известия".

Поводом для проверки стали многочисленные публикации в последние дни в социальных сетях и прессе о таинственном поведении голубей в Москве. Очевидцы утверждают, что птицы выглядят больными, мало двигаются, сидят на дорогах, не реагируют на людей и автомобили.

Ранее помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко сообщал о том, что в Москве возник очаг заболевания опасной вирусной болезни птиц - болезни Ньюкасла. В городе наблюдается масовая гибель голубей и других птиц, поэтому межрайонной природоохранной прокуратурой даны поручения департаменту охраны природы, комитету ветеринарии, управлению федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и управлению по ветеринарному и фитоконтролю Москвы провести соответствующую проверку.

Согласно данным Россельхознадзора, за весь 2012 год в России произошло семь вспышек болезни Ньюкасла, всего около 300 случаев. И только за I квартал этого года выявлено пять новых неблагополучных пунктов по этой болезни. Общее количество заболеваний уже приблизилось к 300.

Болезнь Ньюкасла иначе называют вертячкой. При этом заболевании птица может неестественно выворачивать голову, ходит кругами, промахивается клювом мимо зерна, пошатывается при ходьбе; иногда бывает, что и вовсе валится на бок, после — долго и мучительно пытается подняться. Симптомы свидетельствуют о поражении центральной нервной системы.