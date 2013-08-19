Украина вошла в пятерку крупнейших производителей меда в мире

Украина в 2012 году произвела 70 тыс. тонн меда, что позволило ей войти в пятерку крупнейших производителей этой продукции в мире, сообщила УНИАН пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, в 2012 году Украина экспортировала 13 тыс. тонн меда, что составляет 18,6% от общего производства продукции за год.

«Украина имеет развитое пчеловодство и входит в пятерку стран мира по наибольшему производству меда. И, несмотря на высокий статус, отрасль пчеловодства продолжает динамично развиваться, в частности, растет производство и экспорт этой продукции», - цитирует пресс-служба директора департамента животноводства Минагропрода Андрея Гетя.

Он также сообщил, что в первом полугодии текущего года Украина увеличила экспорт меда по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26% - до 7,9 тонн.

Как сообщал УНИАН, эксперты ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» прогнозируют, что объем экспорта украинского меда в 2013 году может составить 20 тыс. тонн.

Справка УНИАН. По данным Министерства доходов и сборов, в 2012 году Украина экспортировала 13,3 тыс. тонн меда, что на 35,1% больше, чем в 2011 году. При этом импортные поставки составили 23 тонны в 2012 году против 2 тонн в 2011 году. Основными экспортерами украинского меда являются Германия (5,8 тыс. тонн в 2012 году), Россия (2,3 тыс. тонн) и Польша (2,2 тыс. тонн).