Засуха на востоке и юге Украины негативно влияет на созревание урожая и посев озимых

Длительное отсутствие осадков и, как следствие, сокращение влаги в почве на полях в южных и восточных регионах Украины негативно влияет на созревание урожая и посев озимых культур.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в понедельник заместитель директора Украинского гидрометерологического центра Анатолий Прокопенко.

“Дождей действительно мало, как для созревания урожая, так и для посева озимых культур”, - сказал он.

По словам Прокопенко, улучшение ситуации ожидается после 26 августа, но только в западных регионах Украины.

“Ситуация немного изменится после 26 августа, но в основном для Западной Украины. В южных и восточных регионах до конца августа осадков мы не наблюдаем”, - сказал Прокопенко.

Как сообщал УНИАН, длительное отсутствие осадков и, как следствие, сокращение влаги в почве на полях южных, восточных и центральных регионов Украины негативно влияет на формирование продуктивности всходов кукурузы.

23 июля министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк заявил, что в 2013 году украинские аграрии могут собрать рекордные для страны 25 млн тонн кукурузы против 21 млн тонн в 2012 году.

Ранее Минагропрод прогнозировал урожай кукурузы в Украине в 2013 году на уровне 21-23 млн тонн.

По прогнозам министерства, валовой сбор зерна в Украине в 2013 году может достичь 53-54 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году.

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