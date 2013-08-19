Госветфитослужба будет круглосуточно дежурить на Сорочинской ярмарке

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба будет осуществлять круглосуточный контроль за продажей, хранением и приготовлением пищи на Сорочинской ярмарке, которая пройдет 20-25 августа в селе Великие Сорочинцы (Полтавская область), сообщила УНИАН пресс-служба Госветфитослужбы.

Согласно пресс-релизу, в этом году около 85 участников Сорочинской ярмарки будут предоставлять услуги в сфере питания, при этом, по предварительным подсчетам, им придется накормить более 500 тыс. гостей.

«Поэтому, чтобы предотвратить пищевые отравления или другие заболевания, Государственная ветеринарная служба будет проводить контроль не только за реализацией продукции, но и за ее хранением и условиями приготовления», - сообщила пресс-служба.

Всем участникам, которые подали заявки на участие в ярмарке, ведомство направило памятки с требованиями по реализации животных, продуктов питания и предоставлению услуг в сфере общественного питания. Кроме того, участникам сообщили, какие блюда запрещено продавать на ярмарке. В частности, в этом году запрещены кремовые кондитерские изделия с масляным и заварным кремом, молочные коктейли, субпродуктовые колбасные изделия и зельц, отварное мясо и субпродукты, блюда из рубленого мяса, шаурма, мясные фарши и изделия из них, овощные и мясные салаты, грибы дикорастущие свежие.

Кроме того, с целью обеспечения эффективного контроля за торговлей на ярмарке будет обеспечено круглосуточное дежурство специалистов областных государственных учреждений ветеринарной медицины и отдела ветеринарной милиции УМВД Украины в Полтавской области. Также организована деятельность лаборатории ветсанэкспертизы.

Как сообщал УНИАН, национальную Сорочинскую ярмарку 2012 года посетило более 600 тыс. человек.

Сорочинская ярмарка - это крупнейшее в Украине ярмарочно-выставочное мероприятие. Его уникальность заключается в том, что ярмарка сохранилась с XVIII века до наших дней. Она проводится традиционно один раз в год в предпоследнюю неделю августа, на ярмарочной площади в 16,2 га под открытым небом в центре села Великие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области.