Производство подсолнечного масла сократилось на 20%

В Украине в январе-июле 2013 года производство нерафинированного подсолнечного масла составило 1,7 млн тонн, что на 20,1% меньше, чем за аналогичный период 2012 года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, в июле объем производства подсолнечного масла составил 154 тыс. тонн, что на 45,7% меньше, чем в июле 2012 года, и на 6,1% меньше показателя за июнь текущего года.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам ассоциации «Укролияпром», Украина в 2013/2014 маркетинговом году (сентябрь 2013 г. – август 2014 г.) может произвести 4 млн тонн подсолнечного масла, что на 12,7% больше ожидаемого объема производства в 2012/2013 МГ.

По данным Госстата, в январе-июне 2013 года производство нерафинированного подсолнечного масла составило 1,6 млн тонн, что на 17,4% меньше, чем за аналогичный период 2012 года.