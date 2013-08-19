В Украине стали производить меньше пива

Украинские пивовары в январе-июле 2013 года произвели 180 млн декалитров пива, что на 4% меньше аналогичного показателя прошлого года, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, объем производства пива в июле 2013 года составил 31,3 тыс. тонн, что на 11,9% меньше, чем в том же месяце 2012 года и на 10,6% уступает показателям июня текущего года.

Как сообщал УНИАН, глава ассоциации «Укрпиво» Галина Коренькова прогнозирует рост производства пива в 2013 году до 305 млн дал, что на 1,7% больше, чем в 2012 году.

По данным Госстата, в Украине в 2012 году производство пива солодового, включая пиво безалкогольное и пиво с содержанием алкоголя не менее 0,5%, сократилось по сравнению с 2011 годом на 1,5% - до 300 млн декалитров.