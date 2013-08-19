АМКУ оштрафовал четыре зерновых склада за завышенную стоимость услуг
Черниговское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) оштрафовало четыре сертифицированных зерновых склада на общую сумму 89 тыс. грн за установление экономически необоснованных расценок на их услуги, сообщила УНИАН пресс-служба АМКУ.
По данным комитета, были оштрафованы «Городянское хлебоприемное предприятие», «Элеватор Агро», «Агрофирма «Обрий» и «Пивничхлиб». Кроме того, АМКУ рекомендовало трем другим зерновым складам, в частности «Млибор», «Менське ХПП» и «Дочь-Хлеб» прекратить действия с признаками нарушения антимонопольного законодательства Украины.
Как сообщал УНИАН, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк сообщил, что АМКУ совместно с Государственной инспекции по контролю за ценами будут проводить мониторинг стоимости услуг по доработке и хранению зерна, поскольку в некоторых регионах зафиксированы случаи завышения цен на эти услуги.
По словам министра, в Закарпатской, Тернопольской, Житомирской, Николаевской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях линейные элеваторы предоставляют услуги по хранению зерна по более высоким ценам по сравнению с другими регионами страны.