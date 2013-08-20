Производство шоколада в Украине выросло почти на 4%

В Украине производство шоколада и готовых пищевых продуктов, содержащих какао, в январе-июле 2013 года выросло на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 166 тыс. тонн, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, в июле 2013 года производство шоколада и продуктов, содержащих какао, составило 19,4 тыс. тонн, что на 3,7% меньше, чем в июле прошлого года, и на 6,4% меньше, чем в июне текущего года.

Производство сахарных кондитерских изделий, не содержащих какао, в январе-июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года уменьшилось на 2,9% - до 118 тыс. тонн.

В июле текущего года производство данной продукции составило 17,1 тыс. тонн, что на 1,6% меньше, чем в июле прошлого года, и на 7,4% больше, чем в июне текущего года.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году производство шоколада и других продуктов, содержащих какао, в Украине выросло на 0,6% по сравнению с 2011 годом - до 345 тыс. тонн.

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