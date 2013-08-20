Roshen оценил убытки от запрета его продукции Россией в 1 млрд грн

Украина до конца 2013 года может понести 1 млрд грн убытка из-за запрета экспорта украинской продукции Roshen в Российскую Федерацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции на тему “События вокруг продукции корпорации Roshen. Причины и последствия” сообщил директор по развитию корпорации Roshen Евгений Вовчановский.

“Без сомнения, потери есть. Но мы говорим не о потерях Roshen, а о потерях государства Украины, которые до конца года могут превысить 1 млрд грн”, - сказал Вовчановский.

По его словам, Украина может понести такие потери в случае нерешения или затягивания решения проблемы.

Кроме того, Вовчановский сообщил, что летом шоколадной продукции поставляется меньше, однако скандал с Россией застал корпорацию накануне “Шоколадного сезона” (осень-зима - УНИАН ).

По его словам, за несколько последних лет Roshen инвестировал в украинское кондитерское производство порядка 1 млрд долл., а в развитие своего технического оборудования - 200 млн евро.

Вовчановский также отметил, что цены на товар не изменились.

“Цены не могут меняться так быстро”, - сказал он.

По словам директора по развитию Roshen, говорить о сокращении производственных показателей пока рано, при этом директор по производству Roshen Евгений Полтавцев сообщил, что в 2013 году компания планировала их рост по сравнению с прошлым годом.

“Производственные показатели за 2012 год - 293 тыс. тонн произведенной продукции в Украине, 120 тыс. тонн ушло в Россию. В текущем году планировался рост этих показателей”, - сказал Полтавцев.

Представители корпорации сообщили, что они оптимистично смотрят на будущие торговые отношения с Россией, однако сегодня Roshen ищет новые рынки реализации товара.

Как сообщал УНИАН, в конце июля этого года глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Геннадий Онищенко заявил о введении запрета на поставки в Россию продукции украинской корпорации Roshen. На следующий день Роспотребнадзор заявил, что в кондитерской продукции украинской корпорации Roshen был обнаружен бензапирен, обладающий канцерогенными свойствами. Позже Роспотребнадзор уведомил Федеральную таможенную службу России о запрете на поставки на территорию РФ продукции четырех фабрик Roshen. Проверку качества кондитерских изделий Roshen уже провели Республика Беларусь, Молдова, Таджикистан, Киргизия и Казахстан, однако санитарные службы этих стран никаких нарушений не выявили. В начале августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке. 16 августа Роспотребнадзор сообщил, что Россия сохраняет в силе претензии к продукции украинских кондитерских фабрик корпорации Roshen.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Мариупольская (Донецкая обл.), Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко" (Винницкая обл.), Липецкая фабрика Roshen (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).

Roshen является дочерним предприятием «Украинского промышленно-инвестиционного концерна» («Укрпроминвест», г. Киев).

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