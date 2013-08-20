Roshen опровергает факты сокращения персонала из-за проблем с экспортом в РФ

Крупнейший производитель кондитерских изделий в Украине корпорация Roshen («Рошен») сообщила, что не намерена сокращать сотрудников своих кондитерских фабрик в Украине из-за запрета Российской Федерацией экспорта продукции корпорации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции на тему «События вокруг продукции корпорации Roshen. Причины и последствия» сообщил директор по производству корпорации Roshen Евгений Полтавцев.

«Речь идет о реорганизации. Ни о каких глобальных потерях речь не идет… Структура, которая была еще месяц назад, не является оптимальной, эффективной. Она будет меняться, и мы над этим работаем. На всех фабриках, в том числе в Виннице», - сказал Полтавцев.

При этом он отметил, что в рамках реструктуризации возможны кадровые перестановки внутри корпорации с целью оптимизировать и сократить издержки корпорации.

«Наши цели – это изменение специализации производства с возможностью перехода на другие рынки, проведение модернизации линий, расширение ассортимента, создание новых изделий с возможностью изменения географии производства», - подчеркнул Полтавцев.

Как сообщал УНИАН, по мнению представителей корпорации Roshen, Украина до конца 2013 года может понести 1 млрд грн убытка из-за запрета экспорта украинской продукции Roshen в Российскую Федерацию. При этом директор по развитию корпорации Roshen Евгений Вовчановский сообщил, что на сегодняшний день нельзя говорить о потерях корпорации. “Без сомнения, потери есть. Но мы говорим не о потерях Roshen, а о потерях государства Украины, которые до конца года могут превысить 1 млрд грн”, - сказал он.

В конце июля этого года глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Геннадий Онищенко заявил о введении запрета на поставки в Россию продукции украинской корпорации Roshen. На следующий день Роспотребнадзор заявил, что в кондитерской продукции украинской корпорации Roshen был обнаружен бензапирен, обладающий канцерогенными свойствами. Позже Роспотребнадзор уведомил Федеральную таможенную службу России о запрете на поставки на территорию РФ продукции четырех фабрик Roshen. Проверку качества кондитерских изделий Roshen уже провели Республика Беларусь, Молдова, Таджикистан, Киргизия и Казахстан, однако санитарные службы этих стран никаких нарушений не выявили. В начале августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке. 16 августа Роспотребнадзор сообщил, что Россия сохраняет в силе претензии к продукции украинских кондитерских фабрик корпорации Roshen.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Мариупольская (Донецкая обл.), Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко" (Винницкая обл.), Липецкая фабрика Roshen (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).

Roshen является дочерним предприятием «Украинского промышленно-инвестиционного концерна» («Укрпроминвест», г. Киев).