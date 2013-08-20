Производство водки в Украине сократилось на 18%

Производство водки с содержанием спирта менее 45,4% в Украине в январе-июле 2013 года сократилось на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 15,1 млн дал, сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, в июле производство водки сократилось на 16% по сравнению с июлем прошлого года и на 26,1% по сравнению с июнем 2013 года - до 1,9 млн дал.

По данным Госстата, производство коньяка и бренди в Украине в январе-июле текущего года увеличилось на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 2 млн дал.

В июле т.г. производство коньяка и бренди увеличилось на 2,4% по сравнению с июлем 2012 года и на 5,9% по сравнению с июнем текущего года - до 0,4 млн дал.

Также сообщается, что производство ликеров и других спиртных напитков в Украине в январе-июле 2013 года уменьшилось на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 6,7 млн дал.

В июле 2013 года производство ликеров и других спиртных напитков уменьшилось на 10,3% по сравнению с июлем 2012 года и на 15,2% по сравнению с июнем текущего года - до 1 млн дал.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году производство водки и других крепких спиртных напитков в Украине выросло на 1,6% по сравнению с 2011 годом - до 33,8 млн декалитров.