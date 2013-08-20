Казахстан временно запретил ввоз украинской курятины

Казахстан временно запретил ввоз мяса птицы производства украинского предприятия «Мироновская птицефабрика» из-за выявления ряда нарушений.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства Казахстана.

«С 1 августа, до выяснения всех обстоятельств, приостановлено действие ранее выданных ветеринарных разрешений на ввоз продукции предприятия ЧАО "Мироновская птицефабрика" на территорию Казахстана», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, согласно пресс-релизу, было направлено письмо в ветеринарную службу Украины о принятии мер в отношении предприятия и прекращении сертификации продукции "Мироновской птицефабрики".

Как сообщал УНИАН, во вторник, 20 августа, Казахстан ввел усиленный лабораторный контроль продукции трех украинских поставщиков мяса птицы: «Мироновская птицефабрика», «Агромарс эксим» и «Тавр Плюс». Министерство установило, что импортная птица не соответствует требованиям технического регламента в части маркировки: отсутствие информации на государственном языке, ее несоответствие основной информации на языке страны производителя, не указаны дата изготовления и сроки хранения.