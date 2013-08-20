Roshen собирается удвоить мощности фабрик в России

Крупнейший производитель кондитерских изделий в Украине корпорация Roshen планирует удвоить свои мощности в Российской Федерации к 2015 году за счет запуска на фабрике в Липецке новой производственной площадки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции на тему «События вокруг продукции корпорации Roshen. Причины и последствия» сообщил директор по развитию корпорации Roshen Евгений Вовчановский.

«Там строится уже новая площадка, которая позволит удвоить наши мощности в Российской Федерации», - сказал он.

Вовчановский отметил, что на новой площадке будут выпускаться сахаристые кондитерские изделия, в частности карамель.

Как сообщал УНИАН, по словам Вовчановского, Украина до конца 2013 года может понести 1 млрд грн убытков из-за запрета экспорта украинской продукции Roshen в Российскую Федерацию. Запрет был введен Роспотребнадзором в конце июля.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Мариупольская (Донецкая обл.), Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко" (Винницкая обл.), Липецкая фабрика Roshen (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).

Roshen является дочерним предприятием «Украинского промышленно-инвестиционного концерна» («Укрпроминвест», г. Киев).