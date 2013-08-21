«Укрлендфарминг» инвестирует 70 млн долл. в строительство комбикормового завода

Крупнейший в Украине агрохолдинг «Укрлендфарминг» намерен инвестировать 70 млн долларов в открытие комбикормового производства в Красногоровке Донецкой области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, соответствующие обязательства инвестора были закреплены в меморандуме, который представители компании подписали 20 августа с облгосадминистрацией.

В свою очередь региональные власти заверили представителей компании во всестороннем содействии строительства комбикормового производства.

В сообщении отмечено, что новое производство создаст более 200 дополнительных рабочих мест. На предприятии будет производиться 40 тонн комбикормов в час и мощности данного производства смогут обеспечить одновременное хранение 150 тыс. тонн зерновых культур.

20 августа в Красногоровке заложили капсулу под строительство нового аграрного предприятия, которое планируется запустить в 2014 году, заключили в ОГА.

Справка УНИАН. В состав «Укрлендфарминга» входит 146 зернохранилищ, 19 птицефабрик, 19 мясокомбинатов, девять ферм по выращиванию кур-несушек, шесть семенных заводов, шесть сахарных заводов, шесть комбикормовых заводов, три селекционных хозяйства, три репродуктора, два завода по производству кожи и завод по производству яичных продуктов. Земельный банк компании к концу 2012 года составил 532 тыс. га.

По итогам 2012 года «Укрлендфарминг» увеличил чистую прибыль до 541,6 млн долл., что на 8,6% больше, чем в 2011 году. Выручка компании выросла на 40,6% - до 1,9 млрд долл., а EBITDA сократилась на 3,3% - до 791,5 млн долл. По словам генерального директора и собственника компании Олега Бахматюка, за последние годы компания направила на капитальные инвестиции около 1,3-1,4 млрд долл.