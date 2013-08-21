Украина планирует экспортировать зерно и мясо в Южную Корею

Украина планирует начать экспорт зерна, мяса, кондитерских изделий и подсолнечного масла на рынок Республики Корея, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия.

«Для нас важно, чтобы 10-15% сельхозпродукции и продуктов питания, которые импортирует Корея, были украинскими. Уже в прошлом году Украина успешно начала экспорт овощей в Корею. Однако мы видим хороший потенциал и для других позиций. В частности, Украина уже в ближайшее время планирует войти в число основных поставщиков зерна в Корею», - цитирует пресс-служба министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка.

При этом министр отметил, что в планах Украины начать экспортировать в Корею не только зерно и мясо, но и подсолнечное масло, кондитерские изделия.

«Мы рассматриваем не только рынок зерна и мяса. Украина может расширить присутствие и другой отечественной сельхозпродукции в Корее, например, подсолнечного масла и кондитерских изделий», - сообщил Присяжнюк.

Также министр отметил, что Украина заинтересована в увеличении инвестиций в сельское хозяйство страны со стороны Кореи.

Справка УНИАН. В 2012 году товарооборот сельскохозяйственной продукции между Украиной и Республикой Корея вырос в пять раз по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составил 251,2 млн долл. При этом экспорт составил 245,2 млн долл.