Немецких пивоваров обвинили в 20-летнем ценовом сговоре

Ведущие немецкие пивоваренные компании на протяжении почти 20 лет находятся в сговоре - всякий раз, прежде чем поднять цены на пиво, они обсуждали все детали друг с другом. Об этом сообщил немецкий журнал "Фокус" со ссылкой на попавший к нему в распоряжение 100-страничный доклад Федерального ведомства по надзору за картелями, передает ИТАР-ТАСС.

По данным издания, руководитель отдела сбыта компании "Фельтинс" Фолькер Куль признался в ходе допроса, состоявшегося 31 января этого года, что в течение 17 лет его нахождения на этой должности ведущие пивоварни всегда согласовывали, во время встреч и по телефону, повышение цен на пиво и сообщали о соответствующих планах средним и более мелким фирмам. "Затем часто происходило общеотраслевое повышение цен", - приводит "Фокус" слова Куля.

В докладе антимонопольного ведомства упоминаются такие известные производители пенного напитка, как "Кромбахер", "Карлсберг", "Битбургер", "Варштайнер", "Радебергер" и другие.

Всего в сговоре компетентные органы подозревают 11 крупных немецких пивоварен, а также руководство Объединения пивоваренных компаний Северного Рейна - Вестфалии. По данным антимонопольного ведомства, они в период с 2006 по 2008 год координировали свою ценовую политику, в частности, согласовали в 2006 году повышение на 6 евро стоимости гектолитра (равняется 100 литрам) бочкового пива. Годом спустя по их взаимному согласию произошло подорожание на один евро ящика бутылочного пива.

Ведомство по надзору за картелями, тем не менее, считает, что махинации, имевшие место на рынке в 2006-2008 годах - "это, с высокой долей вероятности, лишь верхушка айсберга". Пивоварням, участвовавшим в сговоре, теперь грозят огромные штрафы.