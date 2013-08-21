Присяжнюк надеется до конца недели договориться с Казахстаном

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк надеется, что до конца недели вопрос о снятии ограничений на импорт курятины Мироновской птицефабрики в Казахстан будет разрешен.

Об этом он сообщил в комментарии УНИАН.

“Я думаю, что до конца недели все будет решено”, - сказал Присяжнюк.

При этом он отметил, что провел переговоры с производителем, однако деталей не сообщил.

Как сообщал УНИАН, Казахстан временно запретил ввоз мяса птицы производства украинского предприятия «Мироновская птицефабрика» из-за выявления ряда нарушений.

«С 1 августа, до выяснения всех обстоятельств, приостановлено действие ранее выданных ветеринарных разрешений на ввоз продукции предприятия ЧАО "Мироновская птицефабрика" на территорию Казахстана», - говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства Казахстана.