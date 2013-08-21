«Укрлендфарминг» инвестирует 100 млн долл. в строительство хранилищ для зерна и комбикорма

Крупнейший в Украине агрохолдинг «Укрлендфарминг» намерен инвестировать 100 млн долл. в строительство комбикормово-элеваторного комплекса в Донецкой области, сообщила УНИАН пресс-служба холдинга.

Согласно сообщению компании, мощности нового комплекса по хранению зерновых культур составят 150 тыс. тонн, по производству комбикормов – 40 тонн/час.

Агрохолдинг сообщил, что в 2013-2014 гг. компания планирует построить в 12 областях Украины по одному такому комплексу общей мощностью хранения 2 млн тонн зерна и 1,9 млн тонн комбикормов.

Справка УНИАН. В состав «Укрлендфарминга» входит 146 зернохранилищ, 19 птицефабрик, 19 мясокомбинатов, девять ферм по выращиванию кур-несушек, шесть семенных заводов, шесть сахарных заводов, шесть комбикормовых заводов, три селекционных хозяйства, три репродуктора, два завода по производству кожи и завод по производству яичных продуктов. Земельный банк компании к концу 2012 года составил 532 тыс. га.

По итогам 2012 года «Укрлендфарминг» увеличил чистую прибыль до 541,6 млн долл., что на 8,6% больше, чем в 2011 году. Выручка компании выросла на 40,6% - до 1,9 млрд долл., а EBITDA сократилась на 3,3% - до 791,5 млн долл. По словам генерального директора и собственника компании Олега Бахматюка, за последние годы компания направила на капитальные инвестиции около 1,3-1,4 млрд долл.