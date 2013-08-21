Цены на столичный хлеб не будут расти до 2015 года

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов заверяет, что до 2015 года цены на хлеб в столице не будут увеличиваться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Попов сказал во время выездного рабочего совещания на дочернем предприятии ПАО «Киевхлеб» (Хлебокомбинат №10), ссылаясь на подписанный сегодня с обществом меморандум относительно ценовой политики.

В документе, подписанном Поповым и генеральным директором ПАО “Киевхлеб” Владимиром Чередой, говорится о сохранении нынешней цены на 5 социальных сортов хлеба на период до 2015 г.

"Для Киева очень важна стабильность ценовой политики социальных сортов хлеба. До 1 января 2015 года социальные сорта хлеба будут выпускаться с соответствующим качеством и соответствующей ценой", - отметил Попов.

Согласно договору, батон "Нива" будет стоить 3,30 грн, хлеб "Украинский" – 3,16 грн, “Пшеничный” – 3,44 грн, батон "Дорожный" - 3,85 грн.

"Цена, которую вы видите, она останется такой, какой она является сегодня, на ближайшие два года", - сказал Попов.

Председатель КГГА также поддержал инициативу “Киевхлеба” открыть сеть своих хлебных магазинов, при этом высказав пожелание относительно круглосуточной их работы.

"У нас большой город, многие люди работают по вечерам и ночью. Поэтому желательно, чтобы торговые точки, которые будут продавать хлеб, работали круглосуточно", - заметил председатель КГГА.

По информации Череды, уже идут переговоры с киевской властью об открытии 270 фирменных магазинов.

Справка УНИАН. Компания "Киевхлеб" создана на базе государственного предприятия "Киевхлеб" в 1996 году. В состав предприятия входят 12 хлебопекарных предприятий (6 – в Киеве и 6 – в Киевской области), ремонтно-монтажный комбинат, информационно-вычислительный и учебный центры и "Киевхлебпостач".

Мощность "Киевхлеба" составляет более 1,2 тыс. тонн в сутки хлебобулочных и 65 тонн кондитерских изделий.

Продукция компании на рынке представлена под торговыми марками «Киевхлеб», «БКК», «Марсель», «Горячая штучка».

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