Индия призывает Россию снять ограничение на импорт индийского риса

Министр торговли и промышленности Индии Ананд Шарма в среду, 21 августа, провел в Брунее в рамках 45-го Саммита министров экономики АСЕАН встречу с главой Минэкономразвития России Алексеем Улюкаевым и заявил о необходимости пересмотра решения властей РФ о введении ограничений на поставки в страну риса из Индии, передает РИА "Новости".

"Индийский министр поднял вопрос о временной приостановке экспорта индийского риса в Россию и обсудил возможность поставок на российский рынок индийской говядины. Шарма, отметив, что в Индии введена строгая система регулирования, попросил Улюкаева пересмотреть решение о приостановке поставок риса", - говорится в официальном сообщении индийского Министерства торговли и промышленности.

Российский министр, со своей стороны, поднял вопрос о защите российских инвестиций в Индии и призвал индийскую сторону ускорить подписание двустороннего соглашения о защите инвестиций.

Россельхознадзор с 19 февраля ввел временные ограничения на поставки в Россию риса и арахиса из Индии. В начале декабря 2012 года Россельхознадзор при проведении фитосанитарного контроля партии риса из Индии весом 100 тонн выявил в ней карантинный для России объект - капрового жука. При этом продукция была досмотрена и обеззаражена на территории Индии и сопровождалась фитосанитарным сертификатом, выданным Национальной организацией по карантину и защите растений Индии, гарантировавшем ее соответствие российским фитосанитарным требованиям, в том числе и на отсутствие капрового жука.

В 2008 году Россельхознадзор уже ограничивал ввоз индийской растительной продукции из-за выявления в ней капрового жука. Поставки были возобновлены лишь в середине 2009 года под официальные гарантии индийской стороны.