В Италии зафиксирована вторая вспышка птичьего гриппа за последнюю неделю

Вторую вспышку птичьего гриппа за последнюю неделю зафиксировала в северо-итальянской области Эмилии-Романье местная санитарная инспекция, сообщило в среду Министерство здравоохранения Италии.

В конце прошлой недели на крупной птицефабрике, расположенной в городке Остеллато (провинция Феррара), были забиты 128 тысяч кур, зараженных вирусом птичьего гриппа типа H7 с высокой вирулентностью. На сей раз вспышка опасного заболевания была локализована в птицеводческом хозяйстве близ Болоньи, где в ближайшее время придется забить еще 500 тысяч домашней птицы. По данным Минздрава, речь идет о предприятии, которое входит в ту же производственную группу, что и первая птицефабрика, передает ПРАЙМ.

Со ссылкой на специалистов местная печать сообщает в этой связи, что угрозы заражения людей данным вирусом нет. Тем не менее, известно, что вирусы с седьмым подтипом гемагглютинина (H7), белка, позволяющего вирусу прикрепляться к клеткам и проникать внутрь, уже неоднократно вызывали вспышки гриппа среди домашних птиц, и в некоторых случаях инфекция все-таки передавалась человеку.

Весной 2013 года на юге Китая произошли вспышки инфекции, которые вызывал ранее неизвестный штамм птичьего гриппа H7N9. За первую половину года им заразилось более 130 человек, примерно треть которых погибла от истощения или осложнений. В мае китайские специалисты обнаружили, что вирус может передаваться от человека к человеку, что заставило медиков обратить на него особо пристальное внимание.

Как сообщал УНИАН, в Украине не выявлено случаев заражения птицы новым штаммом птичьего гриппа А (H7N9), вспышка которого была зафиксирована в Китае.

По данным Министерства здравоохранения Украины, Государственная санитарно-эпидемиологическая служба продолжает наблюдение за циркуляцией вируса гриппа в среде согласно рекомендациям ВОЗ.

В министерстве уточнили, что этот вирус не передается от человека к человеку, а только от птицы к человеку, поэтому нет необходимости вводить дополнительные ограничительные меры к лицам, которые путешествуют в Китай и возвращаются оттуда.