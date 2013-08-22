Агрохолдинг «Астарта» сократил прибыль до 52,3 млн евро

Крупнейший производитель сахара в Украине агрохолдинг «Астарта» сократил в первом полугодии 2013 года чистую прибыль до 52,327 млн евро с 52,896 млн евро за аналогичный период 2012 года, говорится в сообщении компании.

Выручка компании за этот период выросла на 15% - до 164,213 млн евро с 142,562 млн евро в первом полугодии 2012 года.

Показатель EBITDA за шесть первых месяцев 2013 года увеличился на 7,3% - до 76,585 млн евро с 71,359 млн евро в первом полугодии прошлого года.

Суммарный долг компании на 30 июня составил 228,133 млн евро, увеличившись за 12 месяцев на 20,4%. Таким образом, показатель соотношения заёмного и собственного капитала компании (Debt/Equity) вырос с 0,54 до 0,59.

Компания сообщает, что несмотря на уменьшение объёма продаж сельскохозяйственной продукции на 17% из-за снижения запасов зерна в начале года, доходы от реализации зерновых были поддержаны благоприятной ценовой конъюнктурой и составили 47,5 млн евро. Почти 50% зерновых в первом полугодии 2013 года компания экспортировала.

Средний урожай озимой пшеницы на полях компании в текущем году достиг 4,8 тонн с гектара, что на 26% больше, чем в прошлом году и на 40% больше, чем в среднем по Украине. Лучшие результаты показала Полтавская область, где урожай достиг 6 тонн/га озимой пшеницы и 4 тонн/га ячменя.

В первом полугодии 2013 года «Астарта» увеличила объёмы продаж своей профильной продукции - сахара на 31% до 94 млн евро.

Старший аналитик Dragon Capital Тамара Левченко сообщила УНИАН, что результаты «Астарты» оказались выше ожидаемых.

«Астарта» превзошла наши прогнозы по выручке и, в особенности, по EBITDA в размере 200,6 млн долл. и 75,8 млн долл. соответственно. В то же время, компания объявила о снижении валовой прибыли в первом полугодии на 40% до 27,6 млн долл. за счет роста себестоимости реализованной продукции на 38%. Кроме того, стоит отметить, что годовой рост себестоимости реализованной продукции и других операционных расходов был компенсирован за счет доходов, связанных с изменением справедливой стоимости биологических активов (в основном сельскохозяйственных культур), в сумме 84,7 млн долл., в результате чего компания и показала улучшенную рентабельность», - отметила эксперт.

При этом Левченко сообщила, что аналитики не меняют свой годовой прогноз, несмотря на позитивные результаты агрохолдинга в первом полугодии.

«Хотя результаты «Астарты» выглядят хорошими, особенно в отношении рентабельности, значительная часть EBITDA за второй квартал 2013 года была получена за счет доходов, связанных с изменением справедливой стоимости биологических активов. Принимая во внимание наши прогнозы понижения цен на зерно в 2013 г. (особенно во втором полугодии 2013 года), мы по–прежнему подходим консервативно к годовому прогнозу», - сказала Левченко.

Справка УНИАН. «Астарта» - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, лидер сахарной и сельскохозяйственной отраслей Украины, объединяющий пять региональных подразделений.

«Астарта» владеет 8 сахарными заводами, способными перерабатывать 12 млн тонн свеклы в год. В 2012 году компания произвела 430 тыс. тонн сахара, что на 15% больше результата 2011 года, увеличив тем самым долю на украинском рынке до 19,5%. Компания арендует 245 тыс. га земли, также занимается растениеводством и животноводством.