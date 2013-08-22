«Кернел» пролонгировал кредит на 222 млн долл.

Крупнейший в Украине экспортер подсолнечного масла агрохолдинг «Кернел» договорился с синдикатом банков о пролонгировании взятого в 2011 году кредита на сумму 222 млн долл. для финансирования покупки, хранения и переработки семян подсолнечника, сообщила компания на сайте Варшавской биржи.

Компания уточнила, что соглашение вступит в силу с даты его регистрации в Национальном банке Украины, как ожидается, в начале сентября. Заемщиком выступает Kernel Trade LLC.

Кроме того, агрохолдинг напомнил, что кредит на 500 млн долл. состоит из двух траншей: долгосрочного на 278 млн долл. до 31 июля 2014 года и возобновляемого годичного на 222 млн долл.

Как сообщал УНИАН, 13 августа «Кернел» договорился с одним из российских банков о выделении кредита в размере 140 млн долл., которые будут использованы для финансирования расходов, связанных с покупкой в этом году сельскохозяйственной компании "Дружба-Нова".

Справка УНИАН. Холдинг «Кернел», контролируемый украинским бизнесменом Андреем Веревским, является крупнейшим в Украине производителем и экспортером подсолнечного масла, а также одним из крупнейших экспортеров зерновых и крупным производителем сельскохозяйственных продуктов. Компания также предоставляет услуги по хранению сельхозпродуктов, экспорту через принадлежащие ей терминалы на Черном море и занимается производством бутилированного растительного масла, а также сахара. Земельный банк компании на конец 2012 года составлял 405 тыс. га.