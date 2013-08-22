В пятницу в западных и северных облатях Украины ожидаются дожди и грозы

23 августа в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются небольшие кратковременные дожди, грозы.

На остальной территории - без осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, в южной и восточной части 15-20°, на побережье Крыма до 24°; днем 27-32°, в западных и северных областях 20-25°.

В Киеве и области в пятницу - без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 11-16°, днем 20-25°, в Киеве ночью 13-15°, днем 23-25°.

Сегодня температура воды составляла в Черном и Азовском морях 22-25°; в Днепре возле Киева 23°.