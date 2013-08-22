Украинские аграрии потеряли 27% продукции из-за нехватки овощехранилищ

Украинские сельхозпроизводители из-за нехватки овощехранилищ по результатам 2012 года потеряли 27% продукции (около 3 млн тонн) от валового сбора без учета картофеля, что в денежном выражении составляет порядка 2,5-2,7 млрд грн, сообщила УНИАН пресс-служба ассоциации Украинского клуба аграрного бизнеса.

«Общие потери овощной продукции составляют 27% от валового сбора, или 2,6-3 млн тонн продукции без учета картофеля. 2,1-2,3 млн тонн теряется при производстве (78% от общих потерь), а переработчиками и потребителями - 0,5-0,7 млн тонн (22%)», - говорится в сообщении УКАБ.

По данным ассоциации, в 2012 году аграрии потеряли 22% от валового сбора капусты (410-440 тыс. тонн), 35% свеклы столовой (315-345 тыс. тонн), моркови - 30% (260-280 тыс. тонн), лука - 32% (353-375 тыс. тонн) и картофеля - 23% (5-6 млн тонн).

«Потерянные от нереализации овощи могли бы ежегодно приносить около 2,5-2,7 млрд грн дополнительной выручки украинским фермерам. Главная причина таких значительных потерь заключается в недостатке овощехранилищ. Большинство из существующих остались нам в наследство от Советского Союза, соответственно, технологии хранения там устаревшие и не соответствуют современным требованиям. Данная проблема ставит под вопрос существование многих производителей овощной продукции как таковых, поскольку со значительными потерями данный вид бизнеса теряет свою привлекательность", - цитирует пресс-служба директора агентства «AgriEvent» Анатолия Циркуна.

Согласно сообщению, общая потребность в овощехранилищах сейчас оценивается в 4,1 млн тонн. По состоянию на начало 2013 года по итогам сертификации в распоряжении украинских аграриев есть только 32% от необходимых емкостей овощехранилищ - 1,3 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует, что 2013 году украинские аграрии соберут на 9% меньше овощей, чем в прошлом году, - 9,4 млн тонн при внутренней потребности 7,3 млн тонн.

Как отмечали ранее эксперты УКАБ, валовой сбор овощей постепенно увеличивается за счет прироста урожайности. В частности, в 2010 году урожайность овощей составила 173,6 ц/га, а в 2012 году - 199,2 ц/га.