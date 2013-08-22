Кабмин одобрил законопроект о снижении пошлины на экспорт скота

Кабинет министров Украины на заседании 21 августа одобрил предложенный Министерством аграрной политики и продовольствия законопроект о снижении пошлины на экспорт живого скота и кожевенного сырья до 5% с 25%, сообщила УНИАН пресс-служба Минагропрода.

«Чтобы поддержать отрасль животноводства и отечественного производителя, вчера на заседании правительства была поддержана инициатива Министерства аграрной политики и продовольствия о максимальном снижении пошлин на экспорт живого скота и кожевенного сырья с 25% до 5% от таможенной стоимости», - цитирует пресс-служба министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка.

Министр подчеркнул, что сегодняшние экспортные пошлины не способствуют росту экспорта украинской продукции.

«Экспортная пошлина приводила к тому, что производители не были заинтересованы поставлять продукцию за границу. А из-за того, что закупочные цены на говядину на внутреннем рынке не возмещают затрат на ее производство, товаропроизводитель терял интерес к производству. Теперь ситуация может в корне измениться», - отметил Присяжнюк.

Кроме того, он предположил, что в будущем говядина может стать основным экспортным продуктом Украины. «Я убежден, что снижение экспортных пошлин приведет к повышению экономической заинтересованности в производстве говядины и увеличению объемов ее экспорта», - цитирует пресс-служба Присяжнюка.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства доходов и сборов, в 2012 году экспорт живого крупного рогатого скота из Украины сократился по сравнению с 2011 годом на 33,8% - до 932 тонн, тогда как импорт вырос на 22,7% - до 1,8 тыс. тонн.