Беларусь будет проверять продукцию Roshen до сентября

Минск. Надзорные органы Госстандарта Беларуси проведут проверки и мероприятия по мониторингу кондитерской продукции украинской корпорации Roshen до начала сентября 2013 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госстандарта Беларуси.

«Инспекторы госнадзора уделяют большое внимание показателям качества, безопасности продукции, ее маркировке. Это соблюдение сроков годности реализуемых сладостей, предоставление потребителю полной информации о товаре, наличие документов, подтверждающих безопасность и качество продукции, и другие показатели», - подчеркнули в пресс-службе.

В Госстандарте отметили, что для выявления несоответствий и получения достоверных результатов применяются как визуальные способы контроля, так и инструментальные - путем отбора проб и проведения испытаний.

«При необходимости для уточнения каких-либо моментов, возникающих в ходе проверок и мониторинга, запрашивается дополнительная информация и документы», - уточнили в ведомстве.

Надзорные мероприятия осуществляются по всей Беларуси.

Как сообщал УНИАН, 29 июля Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством.

31 июля Roshen приостановил поставки всех видов кондитерских изделий в Россию.

В начале августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке.

В середине августа по итогам российско-украинских переговоров с участием главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко и министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка было принято решение о том, что инспекции пройдут на всех украинских заводах компании и Роспотребнадзор будет осуществлять контроль за каждой партией конфет совместно с украинскими лабораториями.

Подписанный во время встречи протокол предусматривает создание специальной комиссии по гармонизации стандартов двух стран, а также аккредитацию украинских лабораторий при Роспотребнадзоре.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Мариупольская (Донецкая обл.), Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко" (Винницкая обл.), Липецкая фабрика Roshen (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).

Roshen является дочерним предприятием «Украинского промышленно-инвестиционного концерна» («Укрпроминвест», г. Киев).