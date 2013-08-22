Нацпроект «Зеленые рынки» поможет увеличить экспорт с/х продукции - Госинвестпроект

Национальный проект «Зеленые рынки», утвержденный Президентом Украины Виктором Януковичем в Национальном плане действий на 2013 год, позволит Украине нарастить экспортный потенциал сельскохозяйственной продукции, сообщила УНИАН пресс-служба Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами.

«Нацпроект «Зеленые рынки» предусматривает не только развитие сети сельскохозяйственной продукции, но и значительное улучшение ее качества и возможности экспорта на внешние рынки», - цитирует пресс-служба директора департамента нацпроектов Госинвестпроекта Юрия Гусева.

При этом пресс-служба не уточнила, насколько может увеличиться экспорт продукции после реализации проекта.

Согласно сообщению, нацпроект «Зеленые рынки» будет способствовать и развитию внутреннего рынка Украины за счет повышения качества и безопасности продукции, а также уменьшению количества «теневых» каналов сбыта продукции.

По данным пресс-службы, разработка проекта будет полностью завершена в сентябре 2013 года.

Как сообщал УНИАН, нацпроект «Зеленые рынки» позволит Украине привлечь 4 млрд грн частных инвестиций на строительство оптовых рынков.

В рамках национального проекта «Зеленые рынки» планируется создание сети региональных оптовых продовольственных рынков, строительство разных объектов агрологистики, предназначенных для хранения сельскохозяйственной продукции, ее переработки и доставки потребителям. Проект направлен на развитие полного замкнутого цикла агропродукции - от выращивания до потребления.