«Росток-Холдинг» втрое увеличил сбор ранних зерновых

Крупная агропромышленная группа «Росток-Холдинг» в 2013 году увеличила общий валовой сбор зерновых колосовых и технических культур в три раза – до 13,6 тыс. тонн, сообщила УНИАН пресс-служба компании.

Согласно сообщению, в этом году компания собрала 12,8 тыс. тонн озимой пшеницы и 0,8 тыс. тонн рапса.

По данным компании, средняя урожайность озимой пшеницы с 2,4 тыс. га составила 55 ц/га. Урожайность рапса с 0,3 тыс. га составила 25,9 ц/га.

«95% собранного урожая - продовольственная пшеница (1-й и 3-й классы)», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. «Росток-Холдинг» - вертикально интегрированная агропромышленная группа, специализирующаяся на выращивании и реализации зерновых культур, производстве, переработке и продаже молочной продукции. В управлении группы имеется около 60 тыс. га. Группе также принадлежат 2 молокозавода, 8 животноводческих ферм, 2 элеваторных комплекса и ряд торговых компаний.

«Росток-Холдинг» экспортирует продукцию в страны Северной Африки, Азии, Европы и СНГ.