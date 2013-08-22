В Беларуси будут возмещать убытки за убой свиней из-за АЧС

Правительство Белоруссии гарантирует населению компенсацию убытков в связи с убоем свиней из-за африканской чумы свиней (АЧС), заявил вице-премьер республики Михаил Русый по итогам совещания у президента Александра Лукашенко в четверг в Минске, сообщает РИА Новости.

"Что касается компенсации людям, то все будет выплачено. Я как руководитель штаба ставил задачу: в течение двух недель со дня изъятия или продажи свиней должен быть произведен расчет с человеком", - цитирует Русого белорусское государственное агентство Белта.

По его информации, компенсация рассчитывается по цене свыше 18 тысяч белорусских рублей (более 2 долларов по курсу Нацбанка) за килограмм живого веса свиньи.

Русый отметил, что в "буферных зонах" население имеет право либо самостоятельно убивать здоровый скот и употреблять его в пищу, либо при желании отдавать по закупочным ценам на мясокомбинаты.

В Белоруссии официально зарегистрировано два случая заболевания свиней африканской чумой - в Гродненской и Витебской областях. По данным белорусских санитарных служб, болезнь была завезена в страну с кормами, поступившими из России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В России из-за АЧС будут проводить внеплановые проверки предприятий

В России на границе с Украиной - вспышка африканской чумы свиней