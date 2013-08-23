В трех регионах России от наводнения пострадали более 50 тыс. человек

От наводнения в Хабаровском крае, Амурской и Еврейской автономной областях России пострадали более 50 тысяч человек.

Как передает РИА «Новости», в связи с этим полпред Президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) - глава Минвостокразвития Виктор Ишаев обратился к руководству Росрезерва с просьбой о помощи продовольствием и техникой, сообщает ведомство.

Отмечается, что на прошедшем в Хабаровске очередном заседании оперативного штаба по вопросам минимизации последствий наводнений Ишаев дал поручения расселить пострадавших от наводнения людей, чьи дома пришли в негодность, по санаториям и общежитиям.

"Очевидно, что в затопленных школах до конца года уже не начнется учебный год. Более того, далеко не все школьники смогут быстро вернуться в родные села. На базе детских санаториев и профилакториев будут открыты учебные заведения в Амурской области и Еврейской автономной области", - заявил полпред.

По данным регионального управления МЧС, ситуация в Хабаровском крае в связи с паводком становится все более опасным. По состоянию на сегодняшнее утро уровень воды в Амуре у Хабаровска вырос за сутки на 14 сантиметров и составил уже 716 сантиметров.

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