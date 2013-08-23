«Таврия» расширила площади виноградников на 5,5%

Дом марочных коньяков «Таврия», крупнейшее винодельческое предприятие Украины, в 2013 году расширило площади своих виноградников на 5,5% - до 1,372 тыс. га, сообщила УНИАН пресс-служба компании.

«За период с 2012 по 2013 год дополнительно высажено 72,5 га виноградников. На сегодня площади виноградников ДМКТ составляют 1372,5 га», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в 2013 году предприятие рассчитывает собрать рекордный урожай винограда.

«В этом году ДМК «Таврия» планирует собрать рекордный урожай винограда. Высокую урожайность предприятию обеспечили относительно мягкая зима и благоприятный сезон вегетации», - сообщила компания.

Кроме того, по информации пресс-службы, в 2013 году «Таврия» впервые экспортировала свою продукцию в Казахстан.

«Казахстан представляет большой интерес для нас, ведь это одна из ведущих стран СНГ по показателям торгового роста ВВП», - цитирует пресс-служба директора ДМК «Таврия» Виталия Кошелева.

Как сообщал УНИАН, «Таврия» по итогам 2012 года увеличила производство коньяка на 5,3% по сравнению с 2011 годом - до 717,6 тыс. декалитров. Ранее компания сообщала, что намерена в 2013 году начать поставки своей продукции в Данию, Нигерию, Канаду и Гонконг.

Справка УНИАН. Дом марочных коньяков «Таврия» - одно из крупнейших винодельческих предприятий Украины, входит в корпорацию «Первый национальный винодельческий холдинг». На предприятии выпускаются четыре линейки коньяков: ТМ "Таврия", "Георгиевский", Jatone и ALeXX.

Собственная сырьевая база Дома марочных коньяков "Таврия" составляет 1300 га виноградников.