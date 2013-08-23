Минагропрод обещает фермерам 28 млн грн беспроцентных кредитов

Кабинет министров Украины одобрил постановление, разработанное Министерством аграрной политики и продовольствия, о предоставлении фермерам 28 млн грн беспроцентных кредитов, распределение которых будет проходить с начала 2014 года, сообщила УНИАН пресс-служба Минагропрода.

«Если раньше средства распределялись только во втором полугодии, что нарушало требования бюджетного кодекса, то теперь фермеры смогут использовать средства на протяжении всего года», - цитирует пресс-служба министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка.

Министр также сообщил, что аграрии получают беспроцентные кредиты на производство, переработку, сбыт продукции, покупку техники и оборудования, строительство и реконструкцию животноводческих помещений, закладку многолетних насаждений, орошение и мелиорацию земель, а также обновление оборотных средств.

«В среднем одно фермерское хозяйство получает более 100 тыс. грн от государства, которые может использовать для собственных производственных нужд. И за 3 года мы уже можем видеть результаты такой поддержки - средний размер фермерских наделов вырос на 8 га и составляет почти 108 га. И для правительства важно продолжать эту поддержку », - отметил Присяжнюк.

По данным пресс-службы, на начало 2013 года в Украине насчитывалось почти 41 тыс. фермерских хозяйств, в собственности которых находилось 4,4 млн га сельхозугодий.

Как сообщал УНИАН, в Украине на 1 июля насчитывалось 40,9 тыс. фермерских хозяйств, а в пользовании у фермеров находилось 4,4 млн га земли, в том числе 4,3 млн га пашни. В среднем на одно фермерское хозяйство приходилось 109 га сельхозугодий.

В марте текущего года Президент Украины Виктор Янукович поручил правительству в пределах действующих бюджетных программ обеспечить полноценное финансирование мероприятий, направленных на поддержку начинающих фермеров, способствовать созданию и развитию семейных ферм на селе.