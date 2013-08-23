Производитель соков «Витмарк-Украина» заявил о попытке захвата его офиса в Одессе
Один из крупнейших украинских производителей соков и детского питания компания «Витмарк-Украина» заявила о попытке захвата в пятницу его главного офиса в Одессе, сообщила УНИАН пресс-служба компании.
«Работа главного офиса компании полностью остановлена, все офисные компьютеры изъяты», - говорится в сообщении.
Компания заявляет, что проверка со стороны местных правоохранительных органов была внезапной и незапланированной.
«Компания платит абсолютно все предусмотренные украинским законодательством налоги, а вся финансовая деятельность «Витмарк-Украина», включая выплату заработной платы сотрудникам и расчеты с поставщиками товаров и услуг, партнерами компании, совершенно законна и прозрачна», - отметила пресс-служба компании.
Правоохранительные органы пока не прокомментировали эту ситуацию.
Справка УНИАН. «Витмарк-Украина» производит соки, нектары, сокосодержащие напитки, детское питание, пюреобразные и концентрированные полуфабрикаты под торговыми марками Jaffa, "Наш Сок", "Просто Фрукты", "Джусик", "Чудо-Чадо", "Соковита" и Aquarte.
По данным компании, «Витмарк-Украина» экспортирует свою продукцию в 21 страну мира. Основной производственной базой компании является "Одесский консервный завод детского питания".
Инвестором «Витмарк-Украина» является американский фонд «Horizon Capital».