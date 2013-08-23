Премьер считает украинские продукты питания качественнее европейских

Украинские продукты питания более качественные, чем произведенные в европейских странах, убежден премьер-министр Украины Николай Азаров.

Об этом он сообщил в ходе общения с пользователями сети Facebook.

“Наши продукты более качественные, чем продукты, произведенные в европейских странах. Вот я приведу такой пример. Мы вносим на 1 гектар примерно в 3 раза меньше минеральных удобрений, чем в Германии, и получаем, в общем-то, хороший урожай. А теперь давайте сравним пшеницу у нас и в Германии. Какая экологически безопаснее? Конечно, мне могут возразить, что в результате такой политики плодородие грунтов снижается. И это верно. Но нам надо находить очень правильный баланс между минимальным количеством химикатов и экологической чистотой”, - отметил Азаров.

Он также подчеркнул, что правительство Украины поддерживает развитие отечественного товаропроизводителя.

“Действует целая система стимулов, это и дотация на молодняк крупного рогатого скота; и льготные условия для строительства теплиц, овощехранилищ, животноводческих ферм; это и форвардные закупки зерна; это и постоянно действующие ярмарки в городах, которые позволяют убрать посредника; это и система оптовых рынков и многое, многое другое, что делается за последние годы и что привело к стабилизации цен на продовольственные товары”, - отметил Азаров.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины одобрил постановление, разработанное Министерством аграрной политики и продовольствия, о предоставлении фермерам 28 млн грн беспроцентных кредитов, распределение которых будет проходить с начала 2014 года.

Таким образом, если раньше средства распределялись только во втором полугодии, что нарушало требования бюджетного кодекса, то теперь фермеры смогут использовать средства на протяжении всего года, отметил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

Аграрии получают беспроцентные кредиты на производство, переработку, сбыт продукции, покупку техники и оборудования, строительство и реконструкцию животноводческих помещений, закладку многолетних насаждений, орошение и мелиорацию земель, а также обновление оборотных средств.