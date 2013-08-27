«Милкиленд» сократил прибыль на 11,4%

Молочная группа компаний с активами в Украине, России и Польше «Милкиленд» в январе-июне 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизила чистую прибыль на 11,4% - до 5,54 млн евро.

Согласно финансовому отчету компании, обнародованному на веб-сайте Варшавской фондовой биржи, снижение чистой прибыли в первом полугодии произошло из-за увеличения операционных расходов.

Выручка компания в январе-июне 2013 года по сравнению с І полугодием прошлого года выросла на 12,7% - до 151 млн евро. При этом валовая прибыль холдинга сократилась на 1,8% - до 34,03 млн евро, операционная прибыль уменьшилась на 28% - до 6,88 млн евро.

Справка УНИАН. Группа компаний «Милкиленд» (место регистрации – Голландия) – один из крупнейших производителей молочной продукции на рынках России и Украины. Группа экспортирует молочную продукцию более чем в 30 стран мира.

В Украине группе принадлежат десять заводов, производящих широкий ассортимент молочной продукции, в том числе сыры, свежие молочные продукты и масло, которые реализуются под торговыми марками «Добряна» и «Коляда».

В России «Милкиленд» производит молочные продукты под торговой маркой «Останкинская» на московском ОАО «Останкинский молочный комбинат».

В 2010 году компания Milkiland N.V. в рамках IPO продала на Варшавской бирже 22% акций за 80 млн долл. C декабря 2010 года акции находятся в листинге этой биржи.