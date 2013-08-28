В Беларуси повышают цены на хлеб

Минск. В Беларуси с 29 августа будут увеличены предельные максимальные отпускные цены на отдельные группы хлеба и хлебобулочных изделий в среднем на 10%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики Беларуси, соответствующее решение предусмотрено постановлением Минэкономики от 23 августа 2013 года №59.

В частности, постановлением установлены предельные максимальные отпускные цены на хлеб ржаной и ржано-пшеничный, булочные изделия из пшеничной муки с содержанием по рецептуре сахара и жиров в сумме не выше 14%.

Так, предельная максимальная отпускная цена на хлеб ржаной, из смеси ржаной и пшеничной муки (кроме заварных сортов) без дополнительного сырья установлена в размере 2833 рублей (0,32 долл.) за 1 кг, на хлеб ржаной, из смеси ржаной и пшеничной муки, заварной без дополнительного сырья - 3611 рублей (0,4 долл.) за 1 кг, батоны и хлебцы из пшеничной муки высшего сорта с содержанием по рецептуре сахара и жиров в сумме не выше 14% развесом 300 г и более - 5457 рублей (0,61 долл.) за 1 кг, на батоны и хлебцы из пшеничной муки первого сорта с содержанием по рецептуре сахара и жиров в сумме не выше 14% развесом 300 г и более - 4746 рублей (0,53 долл.) за 1 кг.

Как сообщал УНИАН, в Беларуси с 12 июля были увеличены предельные максимальные отпускные цены по регулируемым группам хлеба и хлебобулочных изделий в среднем также на 10%.

В Украине Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, региональные органы местного самоуправления, производители хлеба и торговые сети в начале июля подписали меморандум, который предусматривает сохранение стабильной цены на хлеб широкого потребления.

Минагропрод совместно с Аграрным фондом обязались поставлять необходимое количество муки для выпекания хлеба социальных сортов. Производители также пообещали заранее закупать необходимое количество муки и полностью обеспечивать потребителей продукцией.